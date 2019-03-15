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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki’den Eczacılar Odasına ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki’den Eczacılar Odasına ziyaret

- Özhaseki’nin açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA


- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Ankara Eczacılar Odasına ziyarette bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Güneş ile birlikte ziyarette bulundu belediyecilik üzerine açıklamalar yapan Özhaseki yeni dönemde yapacağı icraatlarını anlattı. Özhaseki, “Önümüzde Ankara Büyükşehir Belediye Seçimleri var haliyle bizde gezip kendimizi anlatıyoruz. Projelerimizden bahsediyoruz şehrimizi konuşuyoruz Ankara’mıza neler yapılabilir bunu konuşuyoruz bu konuyu tartışmaya çalışıyoruz. Belediyeler önemli sadece su hizmet yol yapan biri gibi görünmemeli bir noktada şehirler canlı organizmalar oradaki gördüğünüz dışarıda karşılaştığınız taşla toprakla yapılar gibi görmemek lazım bunlarda bir canlıdır bunlarda ruhu var zamanın ruhunu yakalamak lazım şehirler bakım istiyor ihtimam istiyor bir noktada değişimi yakalayarak geleceğe hazırlanmak istiyor” dedi.
“Şehirlerin ömürleri devletlerin ömürlerinden bile eski” Özhaseki, “10 bin yıllık bir devlet yok 3000 bin yıllık devlette yok devletlerin ömürleri daha kısa şehirlerin ömürleri daha uzun kültür şehirlerde gelişiyor medeniyet şehirlerde gelişiyor insanlık şehirlerde gelişiyor ve oradan dışarıya doğru yol alıyor. O yüzden şehirler önemli diye düşünüyorum, birde şehirlerin geleceği artık orada yaşayan değerli yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Buradaki değerli yöneticiler ufuklu insanlarsa şehirleri nereye taşımak istiyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlık değilse iş çok zorlaşıyor” ifadelerine yer verdi.
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