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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara Bala yolunda otobüs devrildi: 30 yaralı

Ankara Bala yolunda otobüs devrildi: 30 yaralı

olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Sağlık Taraması Direksiyon Servis Aracı 

-röp.
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte Çankaya Belediyesine ait servis aracı Bala yolunda kaza yaptı. Olayda 25 kadın, 3 çocuk, 1 hemşire ve şoför olmak üzere 30 kişi yaralandı.Ankara-Bala karayolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, servis aracı iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kontrolden çıkan otobüs karşı istikamete geçerek araziye girdi. Kazada 25 kadın, 3 çocuk, 1 hemşire ve şoför olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralanan kadınların sağlık taraması için Bala ilçesine bağlı Yayla, Tohumlar, Kömürcü köylerinden alınarak Dikmen Sağlık Ocağına görüldüğü öğrenildi. Kaza Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla evlerine geri götürüldüğü sırada meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin sonrasında şehrin çeşitli hastanelerine götürüldü. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisine de ulaşıldı.
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