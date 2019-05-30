Ankara-Ayaş otoyolunda araç yangını Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara-Ayaş yolunda bir otomobil tamamen yandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş otoyolu Eryman mevkiinde bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Çevreden yetişen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamayacak hale geldi.

