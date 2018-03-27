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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ankapark inşaatında yangın - ANKARA

Ankapark inşaatında yangın - ANKARA

- Ankapark'ta yangın alanından görüntülerBaşkentte yangın - Ankapark inşaatında çıkan yangın hasara neden olduANKARA (AA) - Başkentte Ankapark inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yenimahalle'deki Ankapark eğlence merkezi inşaatı sırasında oyun çadırlarından biri, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm çadıra yayıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak Makinesi Eğlence Merkezi 

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