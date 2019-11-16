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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ankamall AVM'de açılış rezaleti: Çevik kuvvetten destek istendi Haberi

Ankamall AVM'de açılış rezaleti: Çevik kuvvetten destek istendi Haberi

- Yaşanan izdihamdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA


- Ankamall AVM'de, bir mağazada açılışa özel ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hoparlör verileceği duyurulunca yaşanan izdiham yüzünden az kalsın facia yaşanıyordu. Ankamall’da, Xiaomi isimli mağazanın açılışa özel ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hoparlör vereceğini duyurmasının ardından binlerce kişi açılışa akın etti. Güvenlik yetersiz kalınca Çevik kuvvet ekiplerinden yardım istendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle açılış iptal edildi. (BC-ÖK-Y)
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