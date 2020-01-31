ANKA ve İKU'lar deprem bölgesinde hasar tespit çalışmasında görev aldı



- ANKA ve İnsansız Hava Araçları Elazığ’daki depremden sonra arama kurtarma ekiplerine yardımda bulundu. Elazığ merkezli deprem haberi alındıktan kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı’nda ve Genelkurmay Başkanlığı’nda kriz masaları oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepleri alındı. Bu taleplere göre ihtiyaçlar belirlenerek hızlıca planlama yapıldı. Bölgeye ilk olarak 1 genel maksat helikopteri ve 1 arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi. Daha sonrasında Batman’da bulunan 1 adet ANKA insansız hava uçağı hemen bölgeye hareket ederek gece hasar tespit çalışmalarında katıldı.

Depremden kaynaklı bölgede elektriklerin kesik olması sebebiyle gece görüş sistemine sahip ANKA sayesinde müdahale edilecek yıkılmış binaları tek tek belirlendi. Gece elde edilen görüntüler koordinasyon merkezine aktarılarak, arama kurtarma ekiplerinin nerelere müdahale edeceği, ambulans veya AFAD araçlarının hangi noktalara ulaşması gerektiği konusunda görüntülü anlık bilgi paylaşımı sağlandı. ANKA gece boyunca görev yaparken, sabaha karşı da TSK’ya ait bir İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) deprem bölgesine gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi. Hem ANKA hem İKU hasar tespitleri yapılarak, arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağladı.



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