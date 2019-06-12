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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Anız yangınlarını söndürmek için gönderilen traktörler yandı

Anız yangınlarını söndürmek için gönderilen traktörler yandı

Yangından görüntü

Elektrik Direği Yangına Müdahale 

-Yanan traktörlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( MARDİN - ÖZEL) MARDİN

- Mardin’in Savur ilçesinde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın düştüğü 100 dönüme yakın ekili arazi yandı. Olay sırasında bölgeye giden 3 traktör de alevlerin sıçraması sonucu alev alarak küle döndü. Olay, Savur ilçesine bağlı İşgören ve Karaköy mezralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik direğinden kaynaklı çıkan kıvılcım buğday tarlasına düştü. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, civar köylerden yardıma gelen çiftçiler de traktörlerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 traktör devrilmeleri sonucu alevlerin ortasında kalarak küle döndü. Olayda bir kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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