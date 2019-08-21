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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Anız yangınının ortasında mahsur kaldılar - HATAY Haberi

Anız yangınının ortasında mahsur kaldılar - HATAY Haberi

- Mısır tarlasınından yükselen dumanlar - Yanan tarladan hayvanlarını çıkarmaya çalışan çobanlar - Çoban Hüseyin Karaçar açıklaması - Çoban Ahmet Korkut açıklaması - Tarla kenarındaki münibüsünü çıkarmaya çalışan sürücüAnız yangınının ortasında mahsur kaldılar - Hatay 'da otladıkları tarlada çıkan anız yangını nedeniyle alevler arasında kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar çobanların zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde, otladıkları tarlada çıkan anız yangını nedeniyle alevler arasında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan, çobanların özverili çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.Torun Mahallesi'nde hasadı yapılmış bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, o sırada tarlada otlayan bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanın etrafını sardı.Tarlanın bir yanının da dere olması nedeniyle hayvanlarını alandan çıkarmakta zorlanan çobanlar, yoğun uğraşlar sonucu hayvanlar ve yakınlardaki araçlarını kurtarmayı başardı.Çobanlardan Hüseyin Karaçar, yaptığı açıklamada, aniden yükselen alevler nedeniyle zor anlar yaşandığını belirterek, hayvanları güç de olsa kurtardıklarını söyledi.

Bu arada, yangının anız yakılması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu ve güvenlik güçlerince olayın sorumlularının araştırıldığı öğrenildi.

Mahsur Kaldı Büyükbaş Hayvanlar Güvenlik Güçleri Büyükbaş Hayvan Anız Yangını 

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