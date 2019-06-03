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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Anız yangınına TOMA ile müdahale Haberi

Anız yangınına TOMA ile müdahale Haberi

tomaların yangına müdahalesi

Anız Yangını Yangına Müdahale Trol 

-Tomalar ve itfaye ekiplerinin yangın söndürme detay

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Artuklu ilçesinde bir arazide çıkan yangına, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti. Artuklu ilçesine bağlı Türkmenderesi mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süre içinde İl Emniyet Müdürlüğü emrinde bulunan iki adet TOMA da olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Adliye lojmanları yakınında çıkan yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Olayda bir Orman İşetme Müdürlüğü personeli yoğun dumandan dolayı rahatsızlandı. Personel ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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