Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu - DİYARBAKIR
- Kaza yeri ve kaza yapan araçlardan detayAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde anızların yakılması ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi - Kazada ikisi çocuk 8 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde anızların yakılması ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu Diyarbakır - Batman Karayolunda meydana gelen zincirleme kazada, ikisi çocuk 8 kişi yaralandı Diyarbakır - Batman Karayolu'na yakın bazı tarlalarda yakılan anızlar görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.Görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, ikisi çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Batman ve Bismil'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza yerine gelen Batman - Diyarbakır Minibüsler Kooperatifi Başkanı Günay Mehmetoğlu, her yıl anız yangınlarından dolayı kazaların meydana geldiğini söyledi.