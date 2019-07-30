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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Anız yangını yediemin deposuna sıçradı, hurda araçlar yandı

Anız yangını yediemin deposuna sıçradı, hurda araçlar yandı

Yanan araziden görüntü

Anız Yangını Hurda Araç Trol 

-Yanan hurda araçlara itfaiyenin müdahalesinden görüntü
-İtfaiye araçlarından görüntü

( DENİZLİ ) - Yangında 5’i hurda 6 araç yandı DENİZLİ

- Denizli’de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçradı. Yangında 5’i hurda 6 araç yandı. Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi 9036 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, bölgedeki bir arazide anızları yakmak için yakılan ateş daha sonra kontrolden çıkınca arazinin yanı başındaki yediemin deposunu sıçradı. Burada aralarında minibüs, kamyonet ve otomobilinde olduğu 5 hurda araç ile kullanılan 1 minibüs olmak üzere toplam 6 araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla aracın yanmasının önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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