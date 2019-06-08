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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Anız yangını odunluğu küle döndürdü

Anız yangını odunluğu küle döndürdü

Anız yangınından detay

İlk Müdahale Anız Yangını Trol 

-Görüntüler Manisa klasörüne

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir tarlada henüz nedeni belirlenemeyen anız yangınında alevler odunluğa sıçrarken, içi odun dolu olan depo tamamen kül oldu. Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tarlanın hemen yanında bulunan içi odun dolu depoya sıçradı. Evlere yakın bulunan odunluktaki yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Durumun Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine yangın alanına çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, müdahale ettiği alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
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