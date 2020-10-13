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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Anız yangını bir ev ile aracı küle çevirdi

Anız yangını bir ev ile aracı küle çevirdi

Detaylar

Karya Samanlık Sağlık Ekipleri Şiddetli Rüzgar Anız Yangını 

-Yangına ekiplerin ve vatandaşların müdahale etmesi
-Samanlığın yanması
-detaylar

( SAKARYA )-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesine mahalle halkı da yardım etti SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde anız yangını şiddetli rüzgarında etkisiyle yerleşim yerine sıçradı. Meydana gelen yangında bir ev, samanlık ve içerisindeki araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi mevkiinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı. Yangının büyümesi üzerine bir ev, samanlık ve samanlık içinde bulunan bir araç alevlere teslim oldu. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yangını söndürme çalışmalarına vatandaşların da kovalarla su taşıyarak yardım ettiği görüldü.
Meydana gelen yangında dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Öte yandan, itfaiye ekipleri, Erenler ilçesindeki Epçeler, Şeyhköy, Kamışlı ve Çatalköprü mahallelerinin farklı bölgelerinde çıkan anız yangınlarını söndürme çalışmasını sürdürüyor.
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