Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Anız ateşi buğday tarlasını yaktı - ŞANLIURFA

Anız ateşi buğday tarlasını yaktı - ŞANLIURFA

- Yanan alanAnız ateşi buğday tarlasını yaktı - Şanlıurfa 'da anız yangınının sıçraması sonucu 40 dönüm buğday ekili alan ile 2 ton saman yandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde anız yangınının sıçradığı 40 dönüm buğday ekili alan ile 2 ton saman yandı.Boğalı Mahallesi'nde daha önce buğday hasadı yapılmış bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yakınında bulunan buğday tarlasına da sıçradı.İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 3 saatlik çabasıyla söndürülen yangında, 40 dönüm buğday ekili alan ile yaklaşık 2 ton saman ve sulama boruları yandı.

Asad Anız Yangını 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı