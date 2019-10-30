Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu - ANKARA Video

- Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller - Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi - Fotoğraf çektiren vatandaşlar - Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar - Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanmasıANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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