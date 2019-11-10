Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı - ANKARA Haberi
- Askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin bulunduğu Türk Bayrağının hazırlanması - Türk bayrağının Anıtkabir'in önüne sabah saatlerinde yerleştirilmesi - Askerlerin 10 Kasım töreni için Anıtkabir'in önünde toplanması - Askeri erkanın saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunmasıAnıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandıMilli Savunma Bakanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan videoda, Anıtkabir'in bugünkü törenlere askerler tarafından hazırlanması saat saat anlatıldı.ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe. Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan videoda, askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin de bulunduğu Türk bayrağının hazırlanma görüntülerine yer verildi. Anıtkabir'in törene hazırlık aşamasının yer aldığı videoda, törene katılan askeri erkanın saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunmasına yer verildi. Video, Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle sona eriyor.
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