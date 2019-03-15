Animasyonun ustaları gençlere ilham oluyor İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Birçok ülkede önemli yatırımların yapıldığı Türkiye'de ise gelişmekte olan animasyon sektörüne dikkat çekmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Animist Festivali, başladı.

Festivale katılan dünyaca ünlü isimler, yaptıkları çeşitli seminerler, paneller ve atölyelerle gençlere ilham oluyor. Milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği animasyon sektörünü Türkiye'de daha görünür kılmak adına Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Animist Festivali, animasyon ve çizgi film sektöründe dünyaca tanınan isimleri, animasyonla ilgilenen gençlerle bir araya getiriyor. 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde ödüllü çizer Rutu Modan çizgi roman ile görsel efektler üzerine seminer düzenlerken, yönetmen Tan Oral ise gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin ilerleyen günlerinde ise Güney Koreli Prof. Dr. Lee Namkook "Optik Oyuncak Atölyesi"ni, yerli animasyon yapımlar arasında en yüksek gişeye sahip animasyon filmi 'Rafadan Tayfa'nın yönetmeni İsmail Fidan ise, bir söyleşi gerçekleştirecek. Akademiyi ve sektörü bir araya getirerek, bu alanda bir farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, "Animasyon sektörü Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör. Kültürel, ekonomik bir katma değere sahip. Biz de görünür olması ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bu festivali düzenliyoruz. Uluslararası olan festivalimizde yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle beraber animasyonun da hayatımızın bir parçası olduğunu paylaşıyoruz. Artık sokaklarda dahi görsel bir dünya var. Animasyon da tam da bu görsellikle alakalı. Bunun için festivalimizde paneller, atölyeler, gösterimler düzenleyerek, bu alana dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Akademi ve sektörün öncüleri bir arada Festivalde üniversiteleri de bir araya getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, "Festivalimizde farklı üniversitelerden katılımcı öğrencileri de ağırlıyoruz. Türkiye'de animasyon sektöründe öncü olmuş animasyon şirketlerini ve üniversitelerin animasyon bölümlerinin temsilcilerini davet ettik. Akademiyi ve sektörün öncülerini bir araya getirerek, bir toplantı düzenleyeceğiz. 'Sektör neye ihtiyaç duyuyor, sektörün gelişmesi için nasıl birlikte adım atabiliriz?' gibi konularda fikir alış verişinde bulunacağız" diye konuştu.

"Animasyon ekonomide önemli bir paya sahip" Sinema dünyasında animasyon alanında bir yükseliş olduğunu belirten Noyan, "Animasyonun gişe yapması, izleyiciler tarafından tercih ediliyor olması çok önemli bir kriter. Animasyon denilince herkesin aklına 'çocuk' içeriği olduğu geliyor. Ancak bu algı doğru değil. Reklamlar, eğitim, tıp hatta savunma sanayii gibi birçok alanda görsel efekt kullanılıyor. Görsel efektin olmadığı sinema filmi yok. Bu alan, ekonomi ve eğitimde önemli bir paya sahip. Ayrıca Türkiye'nin hem genç hem de çocuk nüfusunu düşündüğümüzde önümüzde çok büyük bir potansiyelin olduğunu görüyoruz. Bizler bu potansiyelin daha da görünür olmasını istiyoruz. Sektörel anlamda dünya bu alanın farkında ve büyük yatırımlar yapılıyor. Türkiye'de de gelişmeler var ancak yeterli değil. Biz de hem seyirci potansiyeli var hem de hikâye çok. Ancak bu alana daha çok nitelikli insan yetiştirmek gerekiyor. Bizler de festivalimizde çeşitli etkinlikler düzenleyerek aslında bunu hedefliyoruz. Nitekim bu da yeterli değil. Devletin ve özel sektörün de bu alana yatırımlarda bulunması gerekiyor " şeklinde konuştu.

(SF-

