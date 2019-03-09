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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aniden şerit değiştiren otomobil ticari araca çarptı

Aniden şerit değiştiren otomobil ticari araca çarptı

olay yeri

Hastane Bild Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-detaylar

( İSTANBUL )- Kazada ticari araç yaklaşık 20 metre sürüklendi İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil bir anda şerit değiştirince aynı yönde ilerleyen ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç 20 metre sonra yol kenarındaki parkın içinde durabildi. Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BST 954 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nden Edirne istikametine gittiği sırada, Topkapı Zeytinburnu ayrımına geldiğinde şerit değiştirmek istedi. İddiaya göre orta şeritten biranda Zeytinburnu istikametine dönmek isteyen otomobil aynı yönde ilerleyen Engin B.'nin kullandığı 34 TEV 74 plakalı taksiye çarptı. Ticari araç zar zor durdu Çarpma sonucu, savrulan ticari araç yaklaşık 20 metre sürüklendi. sürüklenen araç yol kenarındaki parkın içinde durabildi. Diğer araç ise yön direğine çarparak durmayı başardı. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan diğer kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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