Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Aniden çıkan şiddetli rüzgar seyyar satıcılara zor anlar yaşattı Haberi

Aniden çıkan şiddetli rüzgar seyyar satıcılara zor anlar yaşattı Haberi

Çevreye savrulan şemsiyeler

Meteoroloji Şiddetli Rüzgar Seyyar Satıcılar 

-Çevredekilerin yardım etmesi
-Esnafların yırtılan şemsiyelerini dikmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da aniden çıkan rüzgar cadde üzerindeki seyyar esnaflara zor anlar yaşattı. Kentin en işlem caddelerinden birisi olan Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde aniden rüzgar çıktı. Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 32 kilometreye kadar çıkan rüzgar, cadde üzerindeki bazı seyyar esnafa zor anlar yaşattı. Bazı esnafların tezgahları bazılarının da dış mekan şemsiyeleri, aniden çıkan şiddetli rüzgar sonrası etrafa savruldu. Esnaflar, çevredekilerin yardımıyla topladığı şemsiyelerini tekrar savrulmaması için kapatmak zorunda kaldı. Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde rüzgar hızının saatte 42 kilometreye kadar çıkacağı belirtiliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Antalya'da Plaj Sezonu AçıldıAntalya'da Plaj Sezonu Açıldı
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Antalya'da jigolo Rezaleti!Antalya'da jigolo Rezaleti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı