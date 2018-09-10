Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi İzle

-Tıkanan ve taşan yollar

-Sahil yolundan görüntü ve detaylar



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kozlu Sahil Yolu’nda ise su baskını dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde kent merkezinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış nedeniyle sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin bazı noktalarında su birikintileri meydana geldi. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina girişlerine saklandı. Kozlu Sahil Yolu’nda da su baskını dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler yaklaşık 50 santimetreyi bulan su dolayısıyla trafikte güçlükle ilerledi. Bazı araçlarda ise arıza meydana geldi. Öte yandan Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Bir iş makinesi de yağmur suyu ile gelen taş parçalarını temizleyerek tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

