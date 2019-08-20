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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

yağmur görüntüleri,

Hava Sıcaklığı Yağan Yaz Yağmuru 

-vatandaşların kaçması,
-ağaç altlarına ve saçaklara sığınan vatandaşlar,
-genel detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yaklaşık bir aydır aralıksız süren aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Gaziantep'te yaz boyunca etkili olan aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları şaşırttı. Vatandaşların bir kısmı yağan yağmurun keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ağaç altlarına ve saçaklara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için ellerindeki çantaları ve eşyaları kullandı. Kentte yaklaşık yarım saat kadar süren yağmur cadde ve sokakları da yıkarken, hava sıcaklığını da düşürdü.
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