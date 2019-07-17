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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aniden bastıran yağmur sonrası tatilciler sığınacak yer aradı

Aniden bastıran yağmur sonrası tatilciler sığınacak yer aradı

sağanak yağmur

Yüzme Sağanak Yağmur Kapalı Alan Akalan 

-tatilcilerin kapalı alanlara geçmeleri
-koşuşturmalar
-bir tatilcinin konuşması

( ANTALYA )-Vatandaşlar sığınacak yer aradı- Tatilciler bir anda bastıran yağmur sebebiyle ne yapacaklarını şaşırdı ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde plaja inen tatilciler biranda bastıran şiddetli yağmur sebebiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Bir bölümü güneşlenirken,. kalanı denizde yağmura yakalanan tatilciler, plajı boşaltıp kapalı alanlara kaçtılar.Bazı tatilciler ise yüzmeye devam etti. İncekum plajında güneşlenirken aniden bastıran sağanak yağmurla şaşkına dönen tatilciler, özellikle küçük yaştaki çocuklarını alıp plajın kapalı alanlarına akın ettiler. Kısa sürede boşalan plajdaki sağanak yağmuru kapalı alanlarda izleyen tatilciler " bu da bir anı oldu., deniz kum güneşti, deniz kum, yağmur tatili yaptık "dediler. Tatilciler yağmurun ardından yerlerine geçip yüzmeye devam ettiler.
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