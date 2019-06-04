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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

yağmur ve dolu sonrası göle dönen yollar

Tarım Sağanak Yağmur Karahisar Yağan Irak 

-zarar gören tarım arazileri foto

( AFYON KARAHİSAR) Aniden bastıran dolu sonrası yollar göle döndü AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolunun ilçe köylerinde etkili olduğu belirtildi. Şuhut ilçesine bağlı Anayurt ve Atlıhisar köylerinde akşam 20.00 civarlarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise şiddetli yağan dolu nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.
Dolu yağışının ardından ise tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten çiftçiler, zarar gören ürünleri için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.
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