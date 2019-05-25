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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aniden alev alan motosiklet heyecanlı anlar yaşattı

Aniden alev alan motosiklet heyecanlı anlar yaşattı

Alev alan motosiklet

Söndürme Tüpü Elektrik Kontağı 

-Vatandaşların helke ile su sökmesi
-Yangına hortumla müdahale edilmesi
-Yangın tüpüyle alevlerin söndürülmesi

( MERSİN )- Mersin’in Tarsus İlçesinde park halindeyken aniden alev alan şarjlı motosiklet, çevredekileri vatandaşların heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu MERSİN

- Mersin’in Tarsus İlçesinde park halindeyken aniden alev alan şarjlı motosiklet çevredekileri vatandaşların heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Tarsus sebze ve meyve halinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan şarjlı motosiklet elektrik kontağının şaşe yapması sonucu alev alarak yanmaya başladı.
Motosikletin söndürülme mücadelesi saniye saniye orada bulunan vatandaş tarafından kayıt altına alındığı görülüyor. Görüntülerde hiçbir önlem almadan hortumla ve leğenlerle yanan motosiklete su döken vatandaşların başarılı olmadığı görülür. Üzerine atılan bir çulla alevlerin kısmen söndüğü görülürken koşarak getirilen yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülüyor. Yangının sonunda motosiklet kullanılmaz hale gelirken çıkan yangında yaralı ve ölünün bulunmaması yüreklere su serpti.
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