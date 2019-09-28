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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aniden açılan otomobil kapısı canlarına mal oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında

Aniden açılan otomobil kapısı canlarına mal oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında

- Kazanın görüntüsü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-- Kazanın meydana geldiği yerden görüntü
-- Çevredeki vatandaşla röportaj
-- Detaylar

( KAYSERİ )- Aniden açılan kapıya çarpan motosikletli şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü araçtan inmek için kapıyı açtığı sırada arkadan gelen motosikletli çarparak yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülük mahallesi Miralay Nazım Bey bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun sağına yanaşan bir sürücü, araçtan inmek için otomobilin kapısını açtığı sırada arkadan gelen motosikletli kapıya çarptı. Yola savrulan motosikletli; yanından geçen otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtulurken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Yaralı şahıs, daha sonra çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza anında orada bulunan bir vatandaş, park eden aracın sürücüsünün kapısını açınca motosiklet sürücüsünün kapıya çarptığını, daha sonra yaralının yardımına koştuğunu söyledi.

(TB-
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