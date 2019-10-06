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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı - İZMİR

Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı - İZMİR

- Örnekköy Mahallesi çevre yolu - Çevre yoluna dökülen turşu bidonları - Yol ve tırdan detay görüntülerAni fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde ani fren yapan tırın dorsesindeki turşu dolu bidonlar çevre yoluna döküldü.Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi çevre yolunda seyreden 35 ELF plakalı turşu yüklü tırın sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için ani fren yapınca dorsedeki turşu yüklü bidonlar brandayı delerek yola savruldu.Olayın ardından turşular yola dökülürken, aracını durduran sürücü durumu trafik ve Karayolları ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza yaşanmaması için önlem aldı.Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yoldaki temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

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