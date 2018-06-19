- Angelina Jolie, Irak'ı ziyaret etti İzle

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( MUSUL ) MUSUL



- Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak’te terör örgütü DEAŞ’ın saldırısı nedeniyle evsiz kalan aileleri ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta 3 yıl süren terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle harabeye dönen Musul kentini ziyaret etti. Ramazan Bayramı’nın 2. gününde ziyaret gerçekleştiren Jolie, Musul’da terör saldırılarında bombardımanlar nedeniyle yıkılan binalar arasında dolaşarak yerlerinden edilmiş ailelerle bir araya geldi. Jolie, dünyaya yaşanılan acıların unutulmaması için çağrıda bulundu. “Bu, UNHCR ile çalıştığım yıllar içinde gördüğüm en büyük yıkım. Bu insanlar her şeyini kaybetmiş” diyen Jolie, terör mağdurlarının yaşadıklarını benzersiz bir acı olarak nitelendirdi. Oscarlı oyuncu Jolie, “Böyle bir kayıptan sonra şehri yeniden inşa etmek için gereken irade için diyecek bir şeyim yok. Ama bu şehrin insanları böyle yapıyor. Talihsiz ve travmaya uğramışlar, ama aynı zamanda umutlular. Evlerini kendi elleriyle temizliyorlar, gönüllü oluyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. Ama bizim yardımımıza ihtiyaçları da var” diye konuştu.

Doğu Musul'a ya da şehrin güneyindeki kamplara kaçan insanlar, DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesinin ardından kırılmamış cam parçasının kalmadığı eski yaşadıkları yerlere geri dönüyor. Irak’ın ikinci büyük şehri Musul’da, yaklaşık 40 bin evin onarılmaya ihtiyacı var. UNHCR ve Human Appeal adlı yardım kuruluşu, geri dönen ailelere evlerini onarabilmesi veya yeniden ev inşa edebilmeleri için para yardımı yapmaya başladı.

Yardım kuruluşları bu yıl bin 500 aileye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

