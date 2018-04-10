Andız ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler İzle

-Dökülen çöpler

-Çöplükten malzeme toplayanlar

-Kamyonun moloz dökmesi

-Mahalle sakininin konuşması



( ANTALYA - ÖZEL - HD)- Manavgat'ta doğa katliamı ANTALYA



- Manavgat Sarılar Mahallesinde Naras Irmağı yakınlarında bulunan ve Kır Mevki olarak adlandırılan bölge, dökülen moloz ve atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Doğa katliamının yaşandığı bölgede çöp dağları oluştu. Bölgeye gelen kamyonları takip eden ve çöp döken kamyonları durduran vatandaşlar zaman zaman kamyon şoförleriyle tartışıyor. Daha önce dökülen çöplerin yakılması nedeniyle sık sık yangın olaylarının yaşandığı bölgeye giremeyen kamyonlar, dökülen çöpler nedeniyle yollar kapanınca oteller ve inşaat şirketleri molozlarını ve çöplerini ormanlık alana dökmeye başladı.

Andız ve Çam ağaçlarının bulunduğu bölgede, dökülen çöpler ve etrafa saçtığı koku nedeniyle yaklaşmak mümkün olmuyor. Durumdan şikayetçi olan Sarılar Mahallesi sakinleri, moloz ve çöp dökülmesinin önüne geçilmesini istiyor. Sarılar Mahallesinden Hasan Çiftçioğlu isimli vatandaş, ne kadar çaba gösterseler de bölgeye çöp dökülmesinin önüne geçemediklerini belirterek “Buradan özellikle yaz aylarında safari araçlarında yüzlerce turist gelip geçiyor. Çöp dökülen bölgeye geldiklerinde ağızlarını burunlarını kapatmadan geçemiyorlar. Bölge halkının ise kokudan yaklaşması mümkün değil. Yetkilerden bu işin önüne geçmelerini bekliyoruz. Buraya çöp dökülmesinin önüne geçilsin ve vatandaşların piknik yapabilecekleri bir mesire alanı olarak düzenlensin. Böylesine güzel bir orman çöplüğe dönüşüyor” şeklinde konuştu.

Gazetecilerin çekim yaptığı sırada bir inşaat firmasına ait kamyonun gelerek kasasındaki molozları bölgeye boşaltması gözlerden kaçmadı. Kamyonun yanına giderek şoföre çöpü neden ormanlık alana döktüğünü soran mahalle sakinleri, şoförden inşaat firmasının sahibinin kendisini buraya yönlendirdiği cevabını verdi.

