Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Andız ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler

Andız ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler

Çöplüğe dönüşen ormanlık alan

Lens İnşaat Firması Ormanlı Çekim Katliam 

-Dökülen çöpler
-Çöplükten malzeme toplayanlar
-Kamyonun moloz dökmesi
-Mahalle sakininin konuşması

( ANTALYA - ÖZEL - HD)- Manavgat'ta doğa katliamı ANTALYA

- Manavgat Sarılar Mahallesinde Naras Irmağı yakınlarında bulunan ve Kır Mevki olarak adlandırılan bölge, dökülen moloz ve atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Doğa katliamının yaşandığı bölgede çöp dağları oluştu. Bölgeye gelen kamyonları takip eden ve çöp döken kamyonları durduran vatandaşlar zaman zaman kamyon şoförleriyle tartışıyor. Daha önce dökülen çöplerin yakılması nedeniyle sık sık yangın olaylarının yaşandığı bölgeye giremeyen kamyonlar, dökülen çöpler nedeniyle yollar kapanınca oteller ve inşaat şirketleri molozlarını ve çöplerini ormanlık alana dökmeye başladı.
Andız ve Çam ağaçlarının bulunduğu bölgede, dökülen çöpler ve etrafa saçtığı koku nedeniyle yaklaşmak mümkün olmuyor. Durumdan şikayetçi olan Sarılar Mahallesi sakinleri, moloz ve çöp dökülmesinin önüne geçilmesini istiyor. Sarılar Mahallesinden Hasan Çiftçioğlu isimli vatandaş, ne kadar çaba gösterseler de bölgeye çöp dökülmesinin önüne geçemediklerini belirterek “Buradan özellikle yaz aylarında safari araçlarında yüzlerce turist gelip geçiyor. Çöp dökülen bölgeye geldiklerinde ağızlarını burunlarını kapatmadan geçemiyorlar. Bölge halkının ise kokudan yaklaşması mümkün değil. Yetkilerden bu işin önüne geçmelerini bekliyoruz. Buraya çöp dökülmesinin önüne geçilsin ve vatandaşların piknik yapabilecekleri bir mesire alanı olarak düzenlensin. Böylesine güzel bir orman çöplüğe dönüşüyor” şeklinde konuştu.
Gazetecilerin çekim yaptığı sırada bir inşaat firmasına ait kamyonun gelerek kasasındaki molozları bölgeye boşaltması gözlerden kaçmadı. Kamyonun yanına giderek şoföre çöpü neden ormanlık alana döktüğünü soran mahalle sakinleri, şoförden inşaat firmasının sahibinin kendisini buraya yönlendirdiği cevabını verdi.
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı