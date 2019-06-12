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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Anayasa Mahkemesi önünde arbede

Anayasa Mahkemesi önünde arbede

Olay detayları

Tren Kazası Alabalık Basın Açıklaması Arbede Takipsizlik Kararı 

-aym bina detay

( ANKARA ) - Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yaşamını yitirenlerin yakınları ve milletvekillerinden oluşan grupla polis arasında, gösterilen yer yerine Anayasa Mahkemesi girişinde basın açıklaması yapılmak istenince arbede yaşandı İrfan Çalışkan - Mustafa Apaydın ANKARA

- Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yaşamını yitirenlerin yakınları ve milletvekillerinden oluşan grupla polis arasında, gösterilen yer yerine Anayasa Mahkemesi girişinde basın açıklaması yapılmak istenince arbede yaşandı. 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yakınlarını kaybedenler Ahlatlıbel Atatürk Parkı önünde toplandı. Aralarında CHP Milletvekilleri Atilla Sertel, Gamze Taşcıer, TİP Milletvekili Barış Atay ile Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu grup; gösterilen yer yerine Anayasa Mahkemesi girişinde basın açıklaması yapmak isteyince arbede yaşandı. Arbede sırasında yol tamamen trafiğe kapandı. TİP Milletvekili Atay, bariyerleri tekmeleyerek polis memurlarına tehdit dili kullandı. Kalabalık dağıtılırken, daha sonra basın açıklaması yapan grup kazaya ilişkin takipsizlik kararının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
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