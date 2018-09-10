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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Makedonya’da - ÜSKÜP

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Makedonya’da - ÜSKÜP



: - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, Makedonya'nın başkenti Üsküp ’teki Uluslararası Balkan Üniversitesini (IBU) ziyaret detayları - Arslan açıklaması - Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara açıklaması - Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat açıklaması - konferans detay görüntüleriAnayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Makedonya’da - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: - "Makedonya Anayasa Mahkemesi ile aramızda çok köklü bir iş birliği var. Bu ziyaretin bu köklü ilişkiyi daha da geliştireceğine inanıyoruz"ÜSKÜP (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Makedonya ziyaretinin iki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki köklü ilişkiyi daha da geliştireceğine inandığını söyledi.

Arslan, Makedonya’daki temasları kapsamında başkent Üsküp ’teki Uluslararası Balkan Üniversitesini (IBU) ziyaret etti.Burada "Türkiye’de Anayasa Yargısının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu konferansta konuşma yapan Arslan, konferans öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Arslan, Makedonya Anayasa Mahkemesinin daveti üzerine Üsküp ’te bulunduklarını dile getirerek, ülkede çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki ilişkilere değinen Arslan, "Çok köklü bir iş birliği var Makedonya Anayasa Mahkemesi ile aramızda. İkili iş birliği anlaşmamız var. Uzun süredir karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Bir tecrübe ve bilgi paylaşımı söz konusu. Dolayısıyla bu ziyaretin bu köklü ilişkiyi daha da geliştireceğine inanıyoruz." dedi.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın ilk konferansını IBU’da verecek olmanın onurunu yaşadıklarını kaydetti.
Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, dost ve kardeş ülke Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Murat, iki ülke kurumları arasındaki üst düzey ilişkilere değinerek, "Makedonya Anayasa Mahkemesi olarak Türkiye’nin şu andaki engin tecrübelerinden canıyürekten faydalanıyoruz." diye konuştu.
IBU Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademoski ve Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu’nun da selamlama konuşmalarını yaptığı konferans kapsamında Arslan konuşmasını İngilizce gerçekleştirdi.Anayasa Mahkemesi hakkında gelen bilgilerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi hakkında konuşan Arslan, Türk halkının bu terör saldırısına direndiğini anlattı.Anayasa Mahkemesinin tarihinde ilk kez kamuoyu açıklamasında bulunduğunu hatırlatan Arslan, Türk halkı ile olduklarını ve her türlü demokrasi karşıtı girişime karşı durduklarını açıkça ifade ettiklerini kaydetti.
Arslan, temasları kapsamında ayrıca Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Terör Saldırısı Toplantı Darbe Girişimi İngilizce Saldırı 

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