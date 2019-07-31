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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın zamanda açıklama gelecektir' - İSTANBUL

'Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın zamanda açıklama gelecektir' - İSTANBUL

"Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın zamanda açıklama gelecektir" - İSTANBUL

: - Suriyeli askeri muhalefet heyetinin başkanı Ahmet Tuma'nın basın açıklaması - Suriyeli askeri muhalefet heyetinin başkanı Ahmet Tuma: - "Astana görüşmeleri Suriye'nin geleceğini ele alan tek süreçtir. Orada olmamızın daha evla olduğunu düşündüğümüz için toplantıya gitme kararı aldık" - "Anayasa Komitesi'nin oluşturulması konusunda son dönemde olumlu gelişmeler oldu. Anayasa Komitesi'nin ilanına ilişkin muhtemelen yakın zamanda bir açıklama gelecektir" - "(Toplantıda) Anayasa Komitesi'ndeki son durumu ele alacağız" - "Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumunu da görüşeceğiz" - "İdlib yoğun saldırılara uğruyor. Uluslararası toplum katliamları görmezden geliyor"ANKARA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin başkanı Ahmet Tuma, yarın başlayacak 13. Garantörler Toplantısı'na katılacaklarını belirterek, "Anayasa Komitesi'nin oluşturulması konusunda son dönemde olumlu gelişmeler oldu. Komitenin ilanına ilişkin muhtemelen yakın zamanda bir açıklama gelecektir." dedi.
Tuma, 13. Garantörler Toplantısı öncesi, İstanbul 'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Suriye konulu toplantıya katılacaklarını belirten Tuma, "Astana görüşmeleri Suriye'nin geleceğini ele alan tek süreçtir. Orada olmamızın daha evla olduğunu düşündüğümüz için toplantıya gitme kararı aldık. Direniş sürecimizi sürdürmek için orada olacağız." diye konuştu.

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