Anasınıfı öğretmen ve öğrencilerden engelliler için anlamlı klip İzle

-okul öncesi öğretmeni Mine Mazlum ile röp.

-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İlker Genç ile röp.

-Klipte oynayan öğrenciler ile kısa kısa röp.

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van’ın Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu ve İlkokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencileri, engelli bireyler için hazırladıkları klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu ve İlkokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencileri, engelli vatandaşlar için bir klip hazırlandı. 29 öğrenci, 5 çalışan 6 öğretmenin yer aldığı klip, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Klibi hazırlayanlardan okul öncesi öğretmeni Mine Mazlum, “Bu video çekmekteki amacınız engelliler için farkındalık oluşturmaktı. Geçen yıl da yine Dünya Engelliler Günü için video klip çalışması hazırlamıştık. Bu yıl videomuzu çekerken sadece engelliler günü için değil, etrafımızdaki diğer insanlar içinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Yani yüzerinde videomuzu izlerken bir tebessüm bir gülümsemeye sebep olacak bir şey olsun istedik. Bizden bir gülümsemeye sahip olsunlar istedik. İzlerken yanımızdaki insanların da keyifle izlediklerini, yüzlerinde gülerek büyük mutlulukla izlediklerini fark etmek bizleri de çok mutlu etti ve bu yüzden yaptığımız işinde başarıya ulaştığını düşünüyoruz” dedi.

Klibi hazırlayanlardan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İlker Genç ise, “Bu klibi hazırlarken ön plandaki arkadaşlarımızın yanı sıra kameranın dışında 28 arkadaşımız daha vardı. Onlar klip sırasında arka planda idiler. Onun dışında klip içerisindeki yetişkinler burada çalışan personel ve öğretmen arkadaşlarımızdı. Ancak onların bu şekil bir klip yapılacağından haberleri yoktu. Sadece yüzlerine kamera tuttuk onlarda gülümsettik. Klibinde ismi olduğu gibi gül imse mi onları da gülümseye ulaştık. Bu bizim ilk projemiz değildi. Daha önceki yıllarda katıldığımız yarışmalarda oldu. Klip çekimlerimiz bundan sonra devam edecek. Özel günlerde ya da yarışmalarda biz çekmeye devam edeceğiz” dedi.

(EKİP-ŞAK-

