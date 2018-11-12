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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Anaokulunda yangın paniği - SİVAS

Anaokulunda yangın paniği - SİVAS

- Anaokulundan detaylar - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Öğretmen ve öğrencilerden görüntülerAnaokulunda yangın paniği - Sivas 'ta bir anaokulunun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir anaokulunun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, Pulur Mahallesi'nde Melek Reşit Hanım Anaokulu'nun kazan dairesinden dumanlar çıktığını gören öğretmenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Öğretmenler bu sırada okulda bulunan öğrencileri tahliye etti.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Bilgi verilmesiyle okula gelen ve panik yaşayan bazı veliler ise çocuklarını alarak evlerine götürdü.Yangının, okulun kazan dairesinde bulunan atık kağıtların tutuşmasından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın Paniği Atık Kağıt Öğretmenler Kazan Dairesi Öğrenciler 

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