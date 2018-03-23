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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Anaokulu öğrencilerinden asker ağabeylerine moral mektubu

Anaokulu öğrencilerinden asker ağabeylerine moral mektubu

Öğrencilerden görüntü

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-mektup teslim edilirken detay
-konuşmalar
-mektuplardan görüntü
-detaylar

( ÇORUM -HD) ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesi İsmetpaşa İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla yaptıkları resim ve yazdıkları mektupları Afrin'e gönderilmek üzere Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi'ye teslim etti. İsmetpaşa İlkokulu anasınıfı öğretmenleri Melek Şahin ve Tuğba Görücü öncülüğünde öğrencilere hazırlatılan 42 adet resim ve mektuplar, anaokulunun da düzenlenen törenle Sungurlu Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi'ye minik öğrenciler tarafından verildi.
Anasınıfı öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi'yi marşlar eşliğinde coşkulu bir şekilde karşıladılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi, İsmetpaşa İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerle kısa bir sohbet etti. Minik öğrenciler Jandarma berelerini takarak Jandarma Komutanı Çiftçi ve askerlerle fotoğraf çekindiler. İsmetpaşa İlkokulu Ana sınıfı öğretmeni Melek Şahin, "Çocuklarımızla bir haftadır mektuplar yazdılar, kendi hissettikleri duyguları, Afrin’ deki Askerlerimize resimler yaptılar, oradaki askerlerimize moral olması için yaptık. Mektuplarımız ve resimlerimiz umarım yerine ulaşır onlara çok güzel şekilde moral olur biz askerlerimizi çok seviyoruz. Allah’a emanet olsunlar sizlere minnettarız" dedi.
İsmetpaşa İlkokulu Ana sınıfı öğretmenleri Melek Şahin ve Tuğba Görücü'ye yaptıkları bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Eryiğit ve Çiftçi, "Bizlerin geleceği olan çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamanız çok güzel bir davranış, bu güzel düşüncelerinizden dolayı sizleri tebrik ediyoruz" dedi.

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