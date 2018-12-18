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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Anaokulu öğrencilerinden anlamlı bağış Haberi

Anaokulu öğrencilerinden anlamlı bağış Haberi

Manav, market, pastane ve diğer reyonlardan detaylar

Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Yerli Malı Haftası Öğrenciler 

-Çocukların satması ve para kazanması
-Kazanılan paraların kumbarada toplanması
-Ailelerden detaylar
-Aileler ile röp.
-Yönetici Özlem İşler ile röp.

( BURSA ) -- Anaokulu öğrencileri, market, manav ve pastane reyonunda sattıklarının parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı BURSA

- Bursa’da anaokulu öğrencileri, market, manav ve pastane gibi reyonlarda sattıkları ürünlerden kazandıkları paraları Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bursa’da 3 yıldır hizmet veren Önsöz Anaokulu, yaptıkları bağışla gönülleri kazandı. Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yaptığı pasta, börek, kek ve diğer unlu mamulleri pastane reyonunda, portakal, muz, kivi, pırasa ve havuç gibi sebze ve meyveleri ise manav reyonunda satışa sundu. Ayrıca makarna, tuz, çikolata gibi hazır ürünleri de market reyonunda sergiledi. Ailelerin ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği Yerli Malı Haftası’nda satılanlardan kazanılan para ise Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Çocuklarının böyle bir yardıma vesile oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren veliler, “Okulumuzu bu konuda tebrik ediyorum. Her okulda olmayan bir etkinlik ve yardımlaşmayı gördüm. Çocuklar adına çok sevindim. Çünkü onlar da yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğreniyor. Kendi kazandıklarıyla bir yerlere yardım yapmayı öğreniyor. Burada toplanan paranın da Mehmetçik Vakfı’na bağışlanması bizleri duygulandırdı” dedi.
Önsöz Anaokulu kurucu ve yöneticisi Özlem İşler, “Ezber bozan bir anlayışla çocuklarımızı eğitiyoruz. Elimizden geldiğince bu tarz organizasyonlarla farkındalık oluşturuyoruz. Aralık ayı, yatırım tutum ve yerli malı haftası olarak kutlanıyor. Normalde çok klasik bir anlayış vardır. Veliler ve yakınları yaptıkları yiyecekleri ve içecekleri çocuklarla birlikte düzenlenen etkinliklere tüketir. Biz bunun dışına çıkmak istedik. öğrencilerimizle birlikte oluşturduğumuz, manav, market ve pastane gibi stantlarımızda yapılan ve alınan ürünleri satışa sunduk. Çocuklarımız kendi elleriyle sattığı ürünlerin gelirini Mehmetçik Vakfı’na armağan edeceğiz. Biz bu ilk fikri ortaya attığımızda velilerimizden aldığımız yaklaşım çok iyi oldu. Velilerimiz ve yakınları büyük teveccüh gösterdi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Günün sonunda 4 bin TL toplandı. (AÇ-MŞ)
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