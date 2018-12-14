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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Anaokulu öğrencileri yöresel kıyafetleri ile pazarcı oldu

Anaokulu öğrencileri yöresel kıyafetleri ile pazarcı oldu

Genel ve detay görüntüler

Alışveriş Yöresel Kıyafet Öğretmenler Yerli Üretim Öğrenciler 

-Okul Müdürü Sait Yılmaz ile röportaj
-Veliler ile röporaj

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte pazarda meyve, sebze sattı. Yöresel kıyafetleri ile tezgaha geçen minikler pazarcılıkta çığır açarak ürünlerini süsleyerek sattılar. Kütahya Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte pazarda meyve, sebze sattı. Yöresel kıyafetleri ile tezgaha geçen minikler pazarcılıkta çığır açarak ürünlerini süsleyerek sattılar. Ailelerin müşteri olduğu etkinlikle öğrencilere hem yerli malının önemi anlatıldı, hemde girişken olmaları sağlandı. Yerli üretim ve tüketime dikkati çekmek adına hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Sait Yılmaz "Bugün yerli üretim ürünlerden oluşan bir pazar konsepti oluşturduk. Öğrenciler, ailelerinin destekleriyle ürünler hazırlayıp burada pazarcı rolüyle yine ailelerine yani velilere sattı. Bu şekilde hem yerli üretim ve tüketim hakkında fikir sahibi oluyor hem de alışverişi öğreniyorlar. Bu etkinliğimizin hazırlanmasında öğretmenlerimiz ve velilerimizi katkısı çok büyük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."dedi.
Öğrenci velileri ise etkinlikten son derece memnun olduklarını ve çocuklarına yerli ve milli ürünlerin kullanımı noktasında örnek bir proje olduğundan bahsettiler.
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