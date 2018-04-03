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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Anaokulu öğrencileri otizme dikkat çekmek için yürüdü - BİLECİK

Anaokulu öğrencileri otizme dikkat çekmek için yürüdü - BİLECİK

- Pazaryeri Anaokulu öğrencilerinin Otizme farkındalık yürüşleri - Anaokulu Öğretmeni Lale Eryılmaz'ın hükümet konağı önünde otizme farkındalık açıklaması - Miniklerin Belediye önünde vatandaşlara broşür dağıtmasıBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde anaokulu öğrencileri, otizme dikkat çekmek için yürüdü.Pazaryeri Anaokulu önünde toplanan öğrenciler, "Otizme, otizmliye yer aç", "Fark et, kabul et, bizimle yürü", "Otizmin farkındayız" sloganı eşliğinde düdük çalarak Hükümet Konağına kadar yürüdü.Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu'nun da katıldığı etkinlik, okul öğretmeni Lale Eryılmaz'ın konuşmasıyla sona erdi.

Farkındalık Öğretmen Hükümet Konağı Hükümet Öğrenciler 

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