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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Anamur'da hortum muz seralarına zarar verdi - MERSİN

Anamur'da hortum muz seralarına zarar verdi - MERSİN

- Anamur'da hortum muz seralarına zarar verdi - Zarar gören muz serasından görüntüler Anamur'da hortum muz seralarına zarar verdiMERSİN (AA) - Mersin 'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortumda, muz seraları zarar gördü.Ören Mahallesi Sultan Çayı civarında dün akşam saatlerinde hortum oluştu.Hortum nedeniyle mahalledeki muz seralarından bazıları tamamen bazıları da kısmen zarar gördü.Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yaparken, sigortasız olduğu öğrenilen seralarda yaklaşık 1,5 milyon lira zarar olduğu iddia edildi.

Lyon Hasar Tespit 

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