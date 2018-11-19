Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Anahtarını unutunca balkondan evine girmek isteyen genç kadın öldü Video

Anahtarını unutunca balkondan evine girmek isteyen genç kadın öldü Video

Olay yerindeki ambulans ve polis araçlarının genel görüntüsü

Genç Kız Kız Arkadaş Kredi Kartı Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Olay yerinden detay görüntüler
-Genç kızın üzerin örtülü halde cesedinden görüntüleri
-Genç kızın sevgilisin ağlarken genel görüntüleri
-Ambulansın gidişi
-Cenaze aracından genel görüntü
-Genç kızın geçmeye çalıştığı apartman boşluğu ve balkonun genel görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da evinin anahtarının unutan genç kadın apartman boşluğundan balkona geçmek isterken 7’inci kattan aşağı düşüp hayatını kaybetti. Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, B.K (21) erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi. Anahtarını unuttuğunu fark eden genç kız, kredi kartı ile kapıyı açmak için bir süre uğraştı ancak açamadı. Daha sonra genç kadın apartman boşluğundan evinin balkonuna geçmek istedi. Erkek arkadaşının da yardımıyla tabure üzerine çıkan genç kadın, balkona geçmeye çalıştığı sırada dengesini yitirerek 7’inci kattan aşağı düştü. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. B.K’ın erkek arkadaşı, kız arkadaşının cesedinin başında gözyaşlarına boğulurken ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı