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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Anahtarı unuttuğu için eve balkondan girmeye çalışan şahıs ağır yaralandı Haberi

Anahtarı unuttuğu için eve balkondan girmeye çalışan şahıs ağır yaralandı Haberi

Yaralı adamın ambulansa alınması

( KARAMAN ) KARAMAN

Hastane Sağlık Ekibi Gesi Uttu 


- Karaman'da bir kişi, ölen annesinin kimliğini almak için geldiği annesinin evine balkonda girmek isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Kubilay A., ölen annesinin kimliğini almak için annesinin evine geldi. Kubilay A. evin anahtarı yanında olmadığı için eve balkondan girmek istedi. Koyduğu sandalye ile balkona tırmanmaya çalışan Kubilay A., biranda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen sağlık ekibine haber etti. Kubilay A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (OB-MD-AH-
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