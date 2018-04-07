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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Anahtarı evde unutunca...Çilingir çağırmak yerine çocuğu iple damdan böyle sarkıttı

Anahtarı evde unutunca...Çilingir çağırmak yerine çocuğu iple damdan böyle sarkıttı

Bir adamın çocuğu damdan sarkıtması

Çilingir Küçük Çocuk Uttu 

-Çocuğun pencereden içeri girmesi

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta evin anahtarını içeride unutan aile, çilingir çağırmak yerine küçük bir çocuğu iple damdan sarkıtarak penceresi açık eve girmesini sağladı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta bir binanın 2. katındaki dairenin içerisinde unutulan anahtarı almak isteyen bir kişi, küçük çocuğu iple damdan aşağıya sarkıtarak eve girmesini sağladı. Olay, Kahramanmaraş'ta adresi tespit edilemeyen bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında bulunan dairenin sahipleri evden ayrılırken, evin anahtarını içeride unuttu. Çilingir çağırmak istemeyen ev sahibi, çözümü ailenin yaşı küçük üyesini iple damdan sarkıtmakta buldu. Evin sahibi damdan küçük çocuğu iple aşağı sarkıtırken, dışarıda olayı görüntüleyen bir şahısta "Sağlam bağladın değil mi?” diyerek yaptıkları çılgınlığın güvenliğinden emin olmak istedi. Yürekleri ağızlara getiren olayda, küçük çocuk pencereden içeriye girerek evin kapısını açtı.
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