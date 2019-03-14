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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Anahtar uydurduğu araçlardan hırsızlık yapan zanlı kamerada

Anahtar uydurduğu araçlardan hırsızlık yapan zanlı kamerada

zanlının sokağa girmesi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-zanlının aracın kapısını açması ve araca binmesi
-Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv görüntüsü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de anahtar uydurduğu 4 araçtan hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 araç ve Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde bir araçtan anahtar uydurulmak suretiyle hırsızlık yapıldığı ihbar edildi. İhbar sorasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda güvenlik kamerasına yakalanan zanlı belirlenerek yakalandı. 19 yaşındaki zanlı hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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