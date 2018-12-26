Anadolu yakasında kar yağışı etkili oluyor - İSTANBUL
- Kar yağışından detaylar - Çamlıca ve Kirazlıtepe'den kar yağışı detayları - Kartal'da kar yağışından detaylar İstanbul 'da kar yağışı - İstanbul 'un Anadolu yakasında kar yağışı etkili oluyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Anadolu yakasında kar yağışı etkili oluyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul 'da bugün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 5 derece olacağı tahmin ediliyor.Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman yoğun olarak görülüyor.