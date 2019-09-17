Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde toz paniği İzle
olay yerinden görüntüler
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( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ’dan Kartal Anadolu Adliyesi’ne gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu. Şüphe üzerine tesis boşaltılırken olay yerinde incelemeler sürüyor
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