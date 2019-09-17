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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği İzle

Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği İzle

UMKE aracından ve kalabalıktan görüntü

Hastane Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-ekiplerden görüntü
-güvenlik önlemi alınması
-detay

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Tuzla Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05:00 sıralarında Tekirdağ’dan Anadolu Adliyesi’ne gönderilen bir çuval içerisinde şüpheli toz madde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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