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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Anadolu Üniversitesinin açıköğretim programları Üsküp'te tanıtıldı - ÜSKÜP

Anadolu Üniversitesinin açıköğretim programları Üsküp'te tanıtıldı - ÜSKÜP



: - Tanıtım programından detaylar - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kuzey Makedonya Koordinatörü Bülent Dervi'in açıklaması - Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula'nın açıklamasıÜSKÜP (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin tanıtımı yapıldı.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kuzey Makedonya Koordinatörü Bülent Derviş, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek 2012'de Balkanlar'a da açılma stratejisi uyguladıklarını anımsattı.İlk olarak Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta faaliyetlere başladıklarını anlatan Derviş, Moldova, Sırbistan ve Bosna Hersek gibi diğer bölge ülkelerinde de faaliyet gösterdiklerini ve Hırvatistan ile Slovenya'da da birim kuracaklarını aktardı.Kayıtların eylül sonuna kadar süreceğini anlatan Derviş, "Giriş sınavından sonra belli puanları tutturan öğrencilerimize kesin kayıt kazanma hakkı doğuyor." dedi.
Kayıtlar tamamlandıktan sonra ilk dönemin başladığını dile getiren Derviş, gerekli şifreler alındıktan sonra derslerin kitapların yanı sıra görüntülü olarak ya da PDF formatında takip edilebildiğini bildirdi.Derviş, Kuzey Makedonya'da 140 aktif ve 450 pasif öğrenciye sahip olduklarını aktararak, bu yıl 100 yeni başvuru aldıklarını söyledi.

Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula da özellikle ikinci üniversite avantajının önemine işaret ederek, "Çünkü bölgede üniversite okuyan öğrencilerin ayrıca bir bölümle ilgilendikleri taktirde uzaktan eğitimle mezun olma imkanları var. Bu ikinci üniversite, özellikle sunduğu bölümler açısından çok elverişli." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin fotoğraf sergisi gezildi.

Strateji Fotoğraf Sergisi Başkent Forma Öğrenciler 

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