Anadolu Üniversitesi, Sarar Grup ve Petrol Ofisi arasında işbirliği

-Rektör Şafak Ertan Çomaklı'nın açıklaması

-Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın açıklaması

-Petrol Ofisi Direktörü Beril Alakoç'un konuşması

-Genel detayları



( ESKİŞEHİR )- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı;- “Üniversitemiz adına fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir işbirliğidir” ESKİŞEHİR



- protokolü imzalandı. Düzenlenen protokole Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Petrol Ofisi Direktörü Beril Alakoç katıldı.

İmzalanan protokol ile 7 bin Anadolu Üniversitesi personeli Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarından ihtiyaçlarını artık indirimli ve çeşitli avantajlarla karşılayacak. “Bu protokol neticesinde çalışanlarımıza imkânlar sağlanacak” İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, işbirliğinin üniversite adına oldukça faydalı olacağını ifade etti.

Protokol neticesinde işbirliğinde ismi geçenlere teşekkürlerini ileten Rektör Çomaklı, “Cemalettin Sarar, yalnızca Eskişehir’in değil, uluslararası arenada bu milletin önemli değerlerinden ve temsilcilerinden biri olarak bulunmakta. Biz de kendisi ve ekibinin yapmış olduğu bir teklif sonucunda buradayız. Aslında bugün imzalanan protokolden ziyade, üniversitemiz adına fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir işbirliğidir. Cemalettin Sarar’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü yapılan bu protokol neticesinde çalışanlarımıza imkânlar sağlanacak. Tüm çalışma arkadaşlarım adına ayrıca teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada işbirliği yaptığımız firmalar, Türkiye ve dünya genelinde söz sahibi olan kurumlar. İnşallah daha da ilerleteceğimizi düşünüyoruz. Bizim de katkılarımızın olmasını ümit ediyoruz. Bizler de nihayetinde, Türkiye’nin tüm çalışanlarının oluşturmuş olduğu hazineden pay alan kurumuz. Bu da bizim için bir yükümlülüktür. Türkiye’nin gelişimine katkı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı. “Devlete ve millete faydalı olalım diye çalışıyoruz” Çalışmada yardımcı olan herkese teşekkürlerini ileten Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar da işbirliğinin önemine değindi. Sarar, “Memlekete, devlete ve millete faydalı olalım diye çalışıyoruz. İnşallah Anadolu Üniversitesine de yardımcı olabilirsek bizden mutlusu olmaz. Bu anlamda çalışmada yardımcı oldukları için aileme ve ekibime teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’nin gelişimine yatırım yapmak istiyoruz diyen Petrol Ofisi Direktörü Beril Alakoç ise şu şekilde konuştu: “Petrol Ofisi olarak, geleceğe yatırım yapmak, Türkiye’nin gelişimine yatırım yapmak üzere çalışıyoruz. Ben her iki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Üniversite personellerine yardımcı olarak ülkenin gelişimine dolaylı da olsa fayda sağlamak istiyoruz.” Öte yandan imza töreni, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. (EG-KA-Y)



loading...