Anadolu Üniversitesi öğrencileri Hult Prize’a hazırlanıyor Haberi

- Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesinde devam eden bir grup girişimci öğrenci, 8-9 Aralık’ta New York’ta yapılması planlanan ve 1 milyon dolar ödüllü Hult Prize yarışmasına katılma kararı alarak etkinlik öncesi bir tanıtım toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletlere bağlı olarak yürütülen Hult Prize yarışması ile gençlerin fikir üretmeleri ve bunu hayata geçirmeleri teşvik ediliyor. Yarışma sonunda en başarılı bulunan fikir veya uygulama büyük ödülün sahibi oluyor. Yüzlerce üniversiteyi ve binlerce öğrenciyi kapsayan Hult Prize projesine bu sene Anadolu Üniversitesinden bir grup öğrenci de katılma kararı aldı. New York’ta gerçekleşecek yarışma öncesi Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde bir tanıtım toplantısı düzenleyen genç girişimciler, düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı. “Bu proje bütün üniversitelere yayılıyor” Anadolu Üniversitesi Hult Prize ekibinin liderliğini yapan Ganalı öğrenci Sidalamin İbrazil, bu projenin hızla üniversitelerde yayıldığını vurgulayarak, “Hult Prize, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak yürütülen bir projedir. Bu proje bütün üniversitelerde yayılıyor. Ama üniversitelerde yayılması için de bir tane temsilcisi olması gerekiyor. Üniversitede temsilci olduktan sonra takım kuruyor, üniversitenin üst makamları ile görüşerek bu projeyi sunuyor. 1 milyon dolarlık bir yarışma. Yarışma nedir diye soracak olursak; dünyada sürdürülebilir kalkınma çalışmaları üzerine yürütülüyor. Bu yarışmada 1 milyon dolar için öğrenciler fikir yürütüyor. Bu projeyi lider olarak temsil ediyorum. Başvurular her öğrenciler için açık. Öğrenciler başvurarak Anadolu Üniversitesini temsil edebilir. Bu ayın 30’una kadar başvurular açık. Yarışmanın ise 8-9 Aralık’ta yapılması planlanıyor. Takımda en az 3 kişi olmalı. Herhangi bir öğrenci başvurabiliyor ama takım kurması gerekiyor. Tanıtım toplantısında ‘Hult Prize nedir? Anlamı nedir? Anadolu Üniversitesine nasıl geldi? Neden öğrencilerin başvurması gerekiyor?’ hakkında bilgiler verdik. Bir öğrencinin ya da bir insanın fikri varsa onu hayata geçirmediği sürece yokmuş gibidir” şeklinde konuştu.

