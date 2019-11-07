Anadolu Üniversitesi’nde SİS başladı

-Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir’in konuşması

-AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy’un konuşması

-Sempozyumdan detaylar



( ESKİŞEHİR )- Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir:- "Gördüğüm kadarıyla tek bilimsel faaliyet ve o yüzden çok değerli"- Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy:- "Üniversite olarak toplumun tüm kesimlerine odaklanmaya ve toplumun sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz" ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Sağlık İletişimi Sempozyumu’na (SİS) ev sahipliği yaptı. Sağlık iletişimi alanında çalışmalarda bulunan medya ve sağlık profesyonelleri ile akademisyenler, 2 gün sürecek sempozyumda bir araya geldi. Sempozyum kapsamında 40’a yakın bildiri sunumu, özel oturumlar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Düzenlenen sempozyum Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı.

2009 yılından bu yana sağlık iletişimi alanında çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Yüksel, “5 yıl önce başladık bu organizasyona. Aslında ondan önce 2009 yılında bizim Sağlık İletişimi alanında çalışmalarımız başladı.

Türkiye’nin en büyük projelerinden birini yaptık, Medyada Sağlık Yayıncılığı üzerine. Bugüne kadar bu konuda 6 tane tez çıktı. 6 arkadaşımız yetişti. Bu alanda yayınlanmış 2 tane de kitabımız var. O günün parasıyla 300 bin TL destekli bir projeydi. Verimli bir proje oldu ve 70 kişi görev aldı” ifadelerini kullandı. "Gördüğüm kadarıyla tek bilimsel faaliyet o yüzden çok değerli" Daha sonra konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, SİS’in tek bilimsel faaliyet olduğunu kaydederek, "Sağlık İletişimi tabi çok önemli. Gördüğüm kadarıyla, gördüğüm tek bilimsel faaliyet, o yüzden çok değerli. Bizim yaptığımız işlerin çoğu sağlığın geliştirilmesi olarak zor işler. Bizim yaptığımız işler biraz akıntıya kürek çekmek tarzında. İnsanlar yemek yemek istiyor, yağlı, tuzlu, şekerli şeyler yemek istiyor ‘Yeme’ diyoruz. Yatmak istiyor, ‘Yatma kalk hareket et’ diyoruz. Hakikaten zor işlerle uğraşıyoruz ve elimizde sopa yok. Bizim elimizde Sağlık İletişiminden daha güçlü bir araç, bir sopa yok. İnşallah biz de bundan sonra daha çok işbirliği içinde olmayı arzu ediyoruz. Buradan da bir teklifimiz var; Önümüzdeki yıl bakanlık olarak biz sizi ağırlamak, birlikte olmak isteriz" şeklinde konuştu.

"Üniversite olarak toplumun tüm kesimlerine odaklanmaya ve toplumun sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz" Ardından konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, tüm kesimlerine odaklanmaya ve yıllardır toplumun sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Anadolu Üniversitesi, gerek yöneticiler gerek idareciler olarak toplumun tüm kesimlerine odaklanmaya ve yıllardır toplumun sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Sağlık İletişimi konusunda da üniversitemizin özellikle son yıllarda önem verdiği çalışma alanlarından biri olduğunu görüyoruz. Tabi diğer yandan bizim bir Açıköğretim Sistemimiz var. Özellikle üniversitemizi rekabet açısından ön plana çıkartan ve eğitimde fırsat eşitliğini Türkiye geneli ve uluslararasına taşıyan çok önemli bir yönümüz var. Ve bu alanda da özellikle Sağlık İletişimi konusunda sertifika programlarımız, sağlık sektöründeki insan kaynağının da yetiştirilmesinde çok önemli katkılar bulunduğunu da hep birlikte görüyoruz. Programımız sayesinde özellikle sağlık alanında görev yapan her kademedeki sağlık çalışanlarına daha etkili iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri de kazandırdıklarını görüyoruz. Ayrıca bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlık İletişimi Sempozyumunda İletişim Bilimleri Fakültesi öncülüğünde 5 yıldır organize ediyoruz ve inşallah genel müdürümüzün söylemiş olduğu vaatlerle eğer uluslararası alana taşırsak, bu anlamda da hem üniversitemiz olarak hem İletişim Bilimleri Fakültemiz olarak da öncüler olmaya yine devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyelerin verildiği sempozyuma; Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Kıbrıs Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve çok sayıda davetli katıldı.

(ÇAĞ-Y)



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